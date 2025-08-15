Долгосрочная аренда в Сочи дорожает быстрее, чем в Краснодаре и крае

Сочи сохраняет лидерство в регионе по темпам роста цен на долгосрочную аренду жилья, тогда как в Краснодаре и в целом по краю наблюдается снижение. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» эксперты «Циан.Аналитики».

В августе 2025 года средняя ставка долгосрочной аренды однокомнатных квартир в Сочи составила 56,3 тыс. руб. в месяц — на 2% выше, чем год назад, и на 31% больше, чем в январе. За лето рост составил 11%. В Краснодаре средняя цена «однушки» — 26,7 тыс. руб. (4% за год, 6% с начала года, 1% за лето), по краю — 30,4 тыс. руб. (6% за год, 2% с начала года, +3% за лето).

Двухкомнатные квартиры в Сочи сдаются за 84,8 тыс. руб. в месяц — без изменений к прошлому году, но на 22% дороже, чем в январе, при этом за лето ставка снизилась на 4%. В Краснодаре средняя цена «двушки» — 45,7 тыс. руб. (6% за год, без изменений с начала года, +3% за лето), по краю — 55 тыс. руб. (7% за год, +4% с начала года, +1% за лето).

«Ъ-Сочи» писал, что спрос на долгосрочную аренду квартир в Сочи увеличился на 9% по итогам июня 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самый большой рост спроса отмечен во Владивостоке (33%), Барнауле (26%), Челябинске (18%), Улан-Удэ и Хабаровске (по 13%), Красноярске (12%).

Мария Удовик