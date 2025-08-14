Главные новости за 14 августа. Сочи

Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело о массовом ДТП на трассе Джубга — Сочи, в результате которого в августе прошлого года погибли три человека, еще трое получили травмы. Виновнику аварии грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с запретом на управление транспортом сроком до трех лет.

Мещанский районный суд Москвы продлил сроки содержания под стражей бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому и его супруге Янине Копайгородской. Решением суда экс-глава курорта останется в СИЗО еще на один месяц и семь суток, а мера пресечения для его супруги продлена на два месяца и 27 суток.

По поручению мэра Сочи Андрея Прошунина во всех районах города проводится обследование заглубленных помещений, которые могут быть использованы населением как укрытия при атаке беспилотников. В многоквартирных домах для этих целей подходят подвальные помещения, которые приводят в надлежащее санитарное состояние.

Краснодарский краевой суд вынес приговор жителю Сочи, признав его виновным в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере и контрабанде. Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В Сочи активно готовят дорожную инфраструктуру к началу учебного года. На эти цели в 2025 году выделено 69 млн руб.

Футбольный клуб «Сочи» в рамках второго тура розыгрыша Кубка России Пути РПЛ на своем поле одержал победу над самарскими «Крыльями Советов». Основное время закончилось со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались сочинцы — 5:3.