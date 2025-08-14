В Сочи на ремонт дорог и установку знаков у школ направили 69 млн рублей

В Сочи активно готовят дорожную инфраструктуру к началу учебного года. На эти цели в 2025 году выделено 69 млн руб., сообщает администрация курорта со ссылкой на слова мэра Андрей Прошунина, озвученные на заседании межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения.

К 1 сентября планируется полностью обновить 174 пешеходных перехода у школ и детских садов, нанести более 2,5 тыс. кв. м разметки, установить дорожные знаки и перильные ограждения там, где это требуется для безопасности детей. Сейчас выполнено около 60% работ по переходам и 70% — по разметке.

В новом учебном году всем первоклассникам раздадут светоотражающие элементы, в школах и среди водителей проведут профилактические мероприятия, а также откроют три мобильных кабинета по безопасности дорожного движения.

С начала года в Сочи зарегистрировано 49 ДТП с участием несовершеннолетних. Перед 1 сентября водителям автобусов проводят дополнительные инструктажи, а ГАИ патрулирует маршруты общественного транспорта в скрытом режиме.

На курорте внедряется интеллектуальная система управления дорожным движением, которая уже охватывает 47 светофоров, из них 34 — адаптивные. Оптимизация работы светофоров проводится с использованием данных мониторинга транспортных потоков и транспортного моделирования.

Мария Удовик