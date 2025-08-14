В Сочи готовят подвалы к использованию как укрытия при атаке БПЛА

По поручению мэра Сочи Андрея Прошунина во всех районах города проводится обследование заглубленных помещений, которые могут быть использованы населением как укрытия при атаке беспилотников. В многоквартирных домах для этих целей подходят подвальные помещения, которые приводят в надлежащее санитарное состояние, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Лазаревском районе уже провели рабочие встречи с руководителями управляющих компаний, ТСЖ, ТСН и председателями ТОС. Обсудили вопросы содержания таких укрытий и их готовности к приему граждан. Здесь насчитывается 208 объектов, из которых 136 расположены в подвальных помещениях жилых домов. Администрация направила в адрес управляющих организаций и товариществ собственников жилья письма с требованием поддерживать санитарный порядок и назначить ответственных за доступ в укрытия при необходимости.

Также в районе организована работа по нанесению трафаретных указателей на улицах. Эти метки позволяют жителям и гостям города даже на незнакомой улице быстро сориентироваться и найти ближайшее укрытие. Управляющим компаниям, советам ТОС и домовым комитетам разъясняют алгоритм действий при подаче сигнала «Внимание всем!».

Подвальные помещения рекомендовано по возможности укомплектовать минимальными средствами обеспечения жизнедеятельности, а на стендах в подъездах домов размещают информацию с инструкциями о действиях при воздушной тревоге.

Мария Удовик