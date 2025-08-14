Суд вынес приговор сочинцу за попытку вывезти в Абхазию 220 свертков с метадоном

Краснодарский краевой суд вынес приговор жителю Сочи, признав его виновным в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере и контрабанде. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Следствие установило, что в 2023 году фигурант дела, находясь в сложном материальном положении, нашел через интернет «подработку» курьером для перевозки наркотиков из Сочи в Абхазию. В марте 2025 года местный житель забрал из тайника в Сочи партию из 220 свертков с метадоном, спрятал их в подклад жилета и направился через пост МАПП «Адлер» Краснодарской таможни. Попытавшись пройти по «зеленому коридору», мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю, при досмотре наркотики изъяли.

Подсудимый признал вину. Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Мария Удовик