ФК «Сочи» переиграл «Крылья Советов» в Кубке России

Футбольный клуб «Сочи» в рамках второго тура розыгрыша Кубка России Пути РПЛ на своем поле одержал победу над самарскими «Крыльями Советов». Основное время закончилась со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались сочинцы — 5:3.

В истории очных игр между «Сочи» и «Крыльями Советов» сыграно восемь официальных матчей. Во всех встречах победу одержал волжский коллектив. Самарцы — один из самых неудобных соперников для сочинцев.

Первый тайм прошел под преимуществом «Крыльев Советов». Гости имели ряд возможностей для взятия ворот, но реализовать свои моменты не смогли. Счет в этом противостоянии на 62-й минуте открыли футболисты «Сочи», когда с передачи Руслана Барта отличился Макар Чирков. За две минуты до конца основного времени самарцы восстановили паритет благодаря точному удару Ивана Лепского. За 90 минут соперники так и не выявили победителя, а в серии пенальти удача была на стороне «Сочи» со счетом 5:3. «Барсы» впервые переиграли «Крылья Советов» в официальном матче.

В следующем туре в рамках Российской премьер-лиги «Сочи» сыграет 17 августа на выезде против «Краснодара». После двух матчей в РПЛ «быки» занимают второе место в турнирной таблице и имеют в своем активе девять набранных очков.

Евгений Леонтьев