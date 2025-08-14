Дело о смертельном ДТП на трассе Джубга — Сочи направили в суд

Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело о массовом ДТП на трассе Джубга — Сочи, в результате которого в августе прошлого года погибли три человека, еще трое получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заместитель прокурора Краснодарского края Александр Хрусталев утвердил обвинительное заключение в отношении 39-летнего жителя Северского района, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем смерть двух и более лиц (п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ).

По данным следствия, в августе 2024 года ночью водитель автомобиля Land Rover Freelander, находясь под воздействием наркотических средств, двигался по федеральной трассе А-147 Джубга — Сочи на территории Туапсинского района. Обнаружив затор на своей полосе, он попытался объехать его, выехав на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

После удара грузовой автомобиль потерял управление, врезался в машины, стоявшие в заторе на встречной полосе, и сбил пешеходов, находившихся на проезжей части. В результате аварии на месте погибли три человека, еще трое пострадали и были госпитализированы.

Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело направлено в Туапсинский районный суд. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с запретом на управление транспортом сроком до трех лет.

Мария Удовик