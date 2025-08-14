Экс-мэру Сочи и его супруге продлили арест

Мещанский районный суд Москвы продлил сроки содержания под стражей бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому и его супруге Янине Копайгородской. Решением суда экс-глава курорта останется в СИЗО еще на один месяц и семь суток, а мера пресечения для его супруги продлена на два месяца и 27 суток. Ходатайства защиты об изменении меры пресечения на более мягкую суд отклонил, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в своем Telegram-канале.

Ранее, по данным ТАСС, расследование уголовного дела в отношении супругов было завершено, обвинение предъявлено в окончательной редакции. Следствие утверждает, что чета Копайгородских получила от крупных кубанских застройщиков четыре особо крупных взятки, а также оказывала им содействие в бизнесе. На полученные средства, по версии следствия, супруги приобрели через подставных лиц недвижимость и земельные участки, а также легализовали более 104 млн руб.

Экс-мэру вменяют растрату и посредничество во взяточничестве, а его супруге — принуждение свидетелей к даче ложных показаний. Оба обвиняемых своей вины не признают.

Уголовное дело возбудили после отставки бывшего мэра Сочи в мае 2024 года. В сентябре того же года его задержали, а в октябре арестовали имущество семьи. Сначала Янина Копайгородская находилась под домашним арестом, но в марте 2025 года ее перевели в СИЗО по требованию следствия.

Мария Удовик