Главные новости за 14 августа. Новороссийск

Стратегическое снижение стоимости проживания в курортных отелях Анапы в среднем на 20% позволило отрасли сохранить рабочие места и обеспечить 50%-ную загрузку номерного фонда в текущем сезоне.

Компания ООО «Терра-Н», управляющая полигоном твердых коммунальных отходов в Новороссийске, пытается в судебном порядке доказать, что замеры загрязнения окружающей среды проводились с нарушениями. На этом основании предприятие отказывается выплачивать предъявленный ущерб в размере 3,3 млн руб.

МУП «Водоканал Новороссийска» отреагировал на жалобы жителей Южного района в соцсетях на наличие головастиков в водопроводной воде. 14 августа будет проведен забор проб воды для микробиологического анализа.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность возвращения земель бывших виноградников в Анапе в категорию сельскохозяйственного назначения, отказавшись удовлетворить жалобу застройщика.

В Новороссийске в первой половине 2025 года выдано 242 уведомления о соответствии строительства или реконструкции частных домов и садовых домов установленным параметрам, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Урожай винограда в Новороссийске в 2025 году сохранится на уровне прошлого сезона и составит не менее 14 тыс. т.

Председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину представят материалы расследования уголовного дела о жестоком обращении с ребенком в детском саду Новороссийска.