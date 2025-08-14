Владелец полигона «Терра-Н» оспаривает в суде обвинения в экологическом ущербе

Компания ООО «Терра-Н», управляющая полигоном твердых коммунальных отходов в Новороссийске, пытается в судебном порядке доказать, что замеры загрязнения окружающей среды проводились с нарушениями. На этом основании предприятие отказывается выплачивать предъявленный ущерб в размере 3,3 млн руб., сообщается на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Александра Гаврикова Фото: Telegram-канал Александра Гаврикова

Согласно позиции ответчика, сотрудники ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» нарушили процедуру транспортировки проб почвы и воды, отобранных в районе полигона (урочище Щелбы) и близлежащих водоемов (ручей Безымянный, река Озерейка). В компании утверждают, что в протоколах отсутствуют данные о температуре при перевозке, что могло повлиять на результаты анализов, особенно по неустойчивым соединениям, таким как аммоний.

Суд первой инстанции, рассмотрев материалы дела, включая протоколы замеров и свидетельские показания, принял решение о взыскании полной суммы ущерба. В постановлении указано:

«С учетом того, что вина ответчика в причинении вреда почвам как объекту окружающей среды подтверждается приложенными к исковому заявлению и представленными в ходе рассмотрения документами, показаниями свидетелей, а также учитывая отсутствие сведений об уплате ответчиком вреда, причиненного окружающей среде, суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований о взыскании с ответчика суммы ущерба в размере 3,3 млн руб.»

Дополнительно с ООО «Терра-Н» взыскана государственная пошлина в размере 123 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что работы по реконструкции полигона «Терра-Н» в Новороссийске ведутся с конца мая, а завершить их планируют до конца текущего года с постепенным вводом объектов в эксплуатацию.