Водоканал Новороссийска проверит сообщения о водопроводной воде с головастиками

МУП «Водоканал Новороссийска» отреагировал на жалобы жителей Южного района в соцсетях на наличие головастиков в водопроводной воде. 14 августа будет проведен забор проб воды для микробиологического анализа, сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В соответствии с методикой отбора проб на микробиологию и сроком доставки, целесообразно производить отбор проб в утренние часы. Пробы направят в лабораторию Роспотребнадзора, результаты анализов ожидаются к 22 августа.

Окончательные выводы о безопасности воды и возможных причинах загрязнения будут сделаны после получения лабораторных заключений. Водоканал пообещал проинформировать горожан о результатах проверки.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что жителей Южного района Новороссийска предупредили о возможных перебоях в подаче воды в связи с летним сезоном и наплывом отдыхающих. Подача воды будет осуществляться в утренние и вечерние часы. На верхних этажах возможны перебои.