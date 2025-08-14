Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Бастрыкину доложат об избиении девочки в детском саду Новороссийска

Председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину представят материалы расследования уголовного дела о жестоком обращении с ребенком в детском саду Новороссийска. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По предварительным сведениям, 12 августа воспитатель одного из детских садов города на улице Маркова оскорбляла воспитанницу и несколько раз ударила ее. Видеозапись происшествия распространилась в социальных сетях.

В отношении педагога возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ, предусматривающей ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Руководитель краевого следственного управления СКР представит главе комитета отчет о ходе расследования.

Алина Зорина

