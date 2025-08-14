Урожай винограда в Новороссийске ожидается на уровне прошлого года

Урожай винограда в Новороссийске в 2025 году сохранится на уровне прошлого сезона и составит не менее 14 тыс. т. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в городском управлении экономического развития.

«Это во многом обусловлено благоприятными погодными условиями, которые создали идеальные условия для роста и созревания винограда, обещая фермерским хозяйствам и винодельческим предприятиям стабильный и богатый сбор в предстоящем сезоне»,— отметили в управлении.

По итогам 2024 года валовой сбор винограда в Новороссийске составил 13,9 тыс. т. Произведено около 52,8 млн бутылок винодельческой продукции с темпом роста 121%, на экспорт отправлено более 1 млн бутылок с темпом роста 129%.

На территории Новороссийска ведут деятельность 16 виноделен, выращиванием винограда занимаются 16 предприятий. Среди крупных производителей винограда: «Абрау-Дюрсо», «Мысхако», имение «Сикоры», СХП «Раевское» и другие.

Наталья Решетняк