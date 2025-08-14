В Новороссийске на 6% увеличилась выдача уведомлений о строительстве ИЖС

В Новороссийске в первой половине 2025 года выдано 242 уведомления о соответствии строительства или реконструкции частных домов и садовых домов установленным параметрам, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в управлении архитектуры и градостроительства города.

«За первое полугодие 2025 года выдано 242 уведомления о соответствии построенных или реконструируемых объектов ИЖС и садовых домов, что на 15 уведомлений о соответствии больше, чем в 2024 году, когда было выдано 227 таких уведомлений»,— говорится в ответе на запрос.

Администрация Геленджика выдала в первой половине 2025 года 97 уведомлений о соответствии строительства или реконструкции частных домов и садовых домов установленным параметрам, что на 78 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В Анапе на 38% сократилось число уведомлений о строительстве ИЖС.

Наталья Решетняк