Кассационный суд запретил жилую застройку на землях бывших виноградников в Анапе

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность возвращения земель бывших виноградников в Анапе в категорию сельскохозяйственного назначения, отказавшись удовлетворить жалобу застройщика. Об этом сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Как следует из материалов дела, в 2011 году 284 га виноградопригодных земель были переданы в аренду ОПХ «Анапа». В 2014 году эти территории включили в границы населенного пункта, сохранив при этом их сельскохозяйственное назначение. Позже земельный массив разделили на 34 участка и продали АО «Специализированный застройщик «Кубанская марка», планировавшему возведение жилых домов средней этажности.

Однако в 2021 году местные власти вернули участкам статус земель сельхозназначения, что сделало невозможной их застройку. Застройщик оспорил это решение в суде, но все инстанции, включая кассационную, поддержали позицию администрации.

Суд отметил, что эти земли исторически использовались для виноградарства, а решение властей о сохранении их сельскохозяйственного статуса соответствует закону и не нарушает прав застройщика. Ранее принятые судебные акты оставлены в силе, кассационная жалоба – без удовлетворения.