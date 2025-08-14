В Анапе снижение цен на отели позволило достичь 50%-ной загрузки

Стратегическое снижение стоимости проживания в курортных отелях Анапы в среднем на 20% позволило отрасли сохранить рабочие места и обеспечить 50%-ную загрузку номерного фонда в текущем сезоне. Такие данные привел президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в ходе брифинга в ТАСС.

«Отельеры снизили цены примерно на 20%, ушли по большому счету в себестоимость для того, чтобы просто не закрываться и не распускать персонал и это дало возможность дозагрузить отели хотя бы до уровня 50%»,— сообщил господин Уманский.

По словам эксперта, демпинговая политика стала ответом на сложную экономическую ситуацию и позволила курорту сохранить приемлемый уровень туристического потока. Особенно востребованными оказались предложения эконом- и среднего сегментов, что свидетельствует о возросшей чувствительности россиян к ценам на отдых.

