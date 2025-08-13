Главные новости за 13 августа. Новороссийск

Арбитражный суд Краснодарского края полностью удовлетворил иск Росприроднадзора к ЗАО «Волгатранснефть», обязав компанию выплатить 35 млрд руб. за ущерб, нанесённый Чёрному морю при крушении танкера в Керченском проливе в декабре 2024 года.

В Геленджике на 56% выросло число жалоб и предложений от туристов.

В Новороссийске действует пожароопасность 5 класса.

В Новороссийске воспитательница избила двухлетнего ребенка.

Арбитражный суд Краснодарского края постановил взыскать с владельца и фрахтователя танкера «Волгонефть-212» 49,46 млрд рублей за нанесённый экологический ущерб и 10 млн рублей госпошлины. Решение вынесено по иску Росприроднадзора после крушения судна у Керченского пролива в декабре 2024 года.

Анапская компания инвестирует 400 млн рублей в фармацевтическое производство.

На полигоне в станице Раевской специалисты уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, обнаруженные во время земляных работ на территории СНТ «Красная звезда» в Южном районе города. Среди находок – авиабомбы SC-250, SC-50 и АО-10.