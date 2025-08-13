В Новороссийске ликвидировали авиабомбы времен Великой Отечественной войны
На полигоне в станице Раевской специалисты уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, обнаруженные во время земляных работ на территории СНТ «Красная звезда» в Южном районе города. Среди находок – авиабомбы SC-250, SC-50 и АО-10, сообщил в Telegram-канале вице-мэр Новороссийска Александр Гавриков.
Фото: t.me / rosgvard_krasnodar
Операцию по ликвидации опасных боеприпасов провели специалисты Донского спасательного центра МЧС России. В мероприятии также участвовали сотрудники городского управления по делам ГО и ЧС, МВД, МЧС и других экстренных служб Новороссийска, которые обеспечивали транспортировку и безопасное уничтожение боеприпасов.