В Новороссийске действует пожароопасность 5 класса

Согласно штормовому предупреждению Краснодарского ЦГМС, 13 августа 2025 года на Черноморском побережье прогнозируется чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

Ситуацию мониторят в круглосуточном режиме: на территории лесного фонда установлены восемь видеокамер системы «Лесохранитель», подключенных к комплексу «ЕДДС — Безопасный город». В июле одна из них зафиксировала очаг возгорания в станице Раевской.

В целях профилактики пожаров организованы патрулирования, в том числе в прибрежных зонах. С начала лета в городе работают четыре поста мониторинга, один из них — стационарный, на въезде в Сухую Щель. Посты обеспечены средствами пожаротушения и запасами воды.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в начале августа власти Краснодара предупредили о высокой вероятности возникновения природных пожаров.