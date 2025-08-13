В Геленджике на 56% выросло число жалоб и предложений от туристов

В Геленджике в течение курортного сезона 2025 года поступило порядка 100 обращений граждан по вопросам курортов и туризма (за аналогичный период прошлого года поступило 64 обращения). Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в управлении курортами города.

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Около 60% поступивших обращений содержат вопросы, связанные с пляжными территориями, 25% о работе гостевых домов, кемпингов, отелей, пансионатов и санаториев, 15% об организации экскурсионной деятельности и возможных нарушениях при организации перевозок на автомобилях повышенной проходимости (джипинг).

Прочие обращения содержат предложения по улучшению курортной инфраструктуры, вопросы о нефункционирующих организациях курортной сферы и другое. Граждане в своих обращениях чаще всего жаловались на неудовлетворительное санитарное состояние пляжных территорий, наличие штормового мусора, высокую стоимость аренды шезлонга и зонтика, громкую музыку, курение и пребывание с собаками на пляже, отсутствие бесплатных туалетов, а также недостаточное количество или необходимость ремонта элементов пляжной инфраструктуры.

По результатам рассмотрения обращений гражданам были представлены разъяснения, а также приняты меры по устранению выявленных нарушений.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что среди российских городов-миллионников и популярных курортов Геленджик демонстрирует наивысшую доходность от сдачи жилья в посуточную аренду. По данным аналитиков, стандартная квартира площадью 35 кв. м приносит здесь 42,5% годовой доходности — это лучший показатель в стране.