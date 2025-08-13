С владельца и фрахтователя «Волгонефти-212» взыскали 50 млрд рублей

Арбитражный суд Краснодарского края постановил взыскать с владельца и фрахтователя танкера «Волгонефть-212» 49,46 млрд рублей за нанесённый экологический ущерб и 10 млн рублей госпошлины. Решение вынесено по иску Росприроднадзора после крушения судна у Керченского пролива в декабре 2024 года, сообщает ТАСС.

В ходе разбирательства ответчики — ООО «Каматрансойл» (владелец) и ООО «Кама шиппинг» (фрахтователь) — пытались оспорить юрисдикцию суда и создать фонд ограничения ответственности, но их ходатайства были отклонены. Росприроднадзор доказал, что выход судна в море в штормовых условиях нарушал технические регламенты. Генпрокуратура подтвердила вину компаний, указав на их аффилированность.

Авария танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошла 15 декабря 2024 года. На борту «Волгонефти-212» находилось более 4 тысяч тонн нефтепродуктов, часть которых попала в море. В результате катастрофы погиб один моряк. На сегодняшний день спасатели уже собрали более 228 тонн нефтесодержащих отходов с морского дна.