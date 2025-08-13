Суд взыскал 35 млрд рублей с владельца танкера «Волгонефть-239»

Арбитражный суд Краснодарского края полностью удовлетворил иск Росприроднадзора к ЗАО «Волгатранснефть», обязав компанию выплатить 35 млрд руб. за ущерб, нанесенный Черному морю при крушении танкера в Керченском проливе в декабре 2024 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Судья принял решение взыскать с ЗАО «Волгатранснефть» 35 млрд руб., компания может обжаловать вердикт в течение месяца.

Крушение танкера «Волгонефть-239» привело к масштабному загрязнению акватории Черного моря. Параллельно продолжается судебный процесс по аналогичному иску к владельцам второго потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-212».

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что с владельца и фрахтователя «Волгонефти-212» взыскали 50 млрд рублей.

В ходе разбирательства ответчики — ООО «Каматрансойл» (владелец) и ООО «Кама шиппинг» (фрахтователь) — пытались оспорить юрисдикцию суда и создать фонд ограничения ответственности, но их ходатайства были отклонены. Росприроднадзор доказал, что выход судна в море в штормовых условиях нарушал технические регламенты. Генпрокуратура подтвердила вину компаний, указав на их аффилированность.