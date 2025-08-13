Анапская компания инвестирует 400 млн рублей в фармацевтическое производство

Производитель травяных чаев и БАДов «Фитофарм» из Анапы планирует вложить 400 млн рублей в строительство фармацевтического предприятия по выпуску лекарственных препаратов на основе натурального сырья. Об этом «Ведомости Юг» сообщили в министерстве промышленной политики Краснодарского края.

Согласно информации с сайта компании, в 2019 году «Фитофарм» начала строительство фармацевтического завода в станице Гостагаевской площадью 10 000 кв. м. На предприятии планируется разместить цеха по переработке трав, лабораторию, производство капсул и складские помещения.

Компания «Фитофарм», зарегистрированная в 1992 году, специализируется на производстве лекарственных препаратов. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ее бенефициаром является Андрей Завгородний, который также владеет одноименной аптечной сетью. В 2024 году чистая прибыль компании составила более 40 млн рублей.

Параллельно в Краснодарском крае реализуется еще один значимый фармацевтический проект — завод «Стеритек» инвестирует свыше 100 млн рублей в создание производства медицинских изделий для службы крови.