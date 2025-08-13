В Новороссийске воспитательница избила двухлетнего ребенка

В полицию Новороссийска поступило заявление о противоправных действиях воспитателя местного детского сада. По словам заявителей, во время приема пищи педагог кричала на детей, использовала нецензурную лексику и применила физическую силу к двухлетней воспитаннице, игнорируя детский плач, сообщили в УМВД России по Новороссийску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отдел по делам несовершеннолетних новороссийской полиции проводит проверку по данному факту. В случае подтверждения информации воспитателю грозит уголовная ответственность.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что полиция Новороссийска организовала проверку после сообщений о том, что на городском пляже девушка исполняла стриптиз на фоне государственного флага России.