Суд продлил арест заместителя начальника УФСИН по Удмуртии Рамиля Газизуллина

Индустриальный райсуд Ижевска на два месяца продлил арест заместителя начальника УФСИН по Удмуртии полковника внутренней службы Рамиля Газизуллина, сообщает объединенная пресс-служба судов по республике. Фигурант обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК). Его оставили в СИЗО до 17 октября.

Напомним, решение арестовать полковника внутренней службы принял Индустриальный райсуд Ижевска 18 июня. Его отправили в СИЗО на два месяца, до 17 августа. Следствие считает, что замначальника в мае 2023 года получил в виде взятки автомобиль Mazda CX5 стоимостью 2,7 млн руб. от руководителя неназванной группы компаний (ГК) за лоббирование ее интересов. ГК работает с рядом исправительных учреждений региона. По статье о взяточничестве (ст. 290 УК) предусмотрено до 15 лет лишения свободы.