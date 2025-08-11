Главные новости за 11 августа. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области запретили съемку атак беспилотников, а также размещение фото и видео в интернете. Сегодня документ вступил в силу.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Кириллу Солонову, которого подозревали по ч. 2 ст. 205.4, ч. 2 ст. 205.5 (участие в террористическом сообществе), ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).

Ростовская область ввела пять новых мер социальной поддержки семей с детьми и потратила на соцпомощь в первом полугодии 2025 года 27,5 млрд руб.

Объем строящегося многоквартирного жилья в Ростовской области вырос на 24%. В июле 2025 года на этапе строительства в Ростовской области находилось порядка 333 многоквартирных домов на 97 тыс. квартир, общей площадью около 4,49 млн кв. м.

В рейтинге субъектов Российской Федерации по числу инвестиционных проектов в области переработки отходов в 2025 году Ростовская область заняла десятое место с долей 2,2%. В ЮФО чаще всего компании строят объекты по переработке вторсырья и отводов (62%), а также мусора (38%). В подобные проекты 64% компаний инвестировали порядка 500 млн руб., а 36% компаний — более 1 млрд руб.

«Гранд Сервис Экспресс» включила в состав поезда «Таврия» на маршруте Таганрог — Симферополь четыре купейных и один плацкартный вагон на период с десятого августа по середину сентября.

В городе Шахты завершить реконструкцию стадиона «Шахтер» планируют до конца 2025 года. Стадион закрыли на реконструкцию в 2006 году. В октябре 2024 года строительная готовность объекта составляла 63%. Его обновлением занимается ООО ГК «Альянс». Компания взяла на себя обязательства выполнить работы к ноябрю 2022 года, но дважды переносила сроки.