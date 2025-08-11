Объем строящегося многоквартирного жилья в Ростовской области вырос на 24%

В июле 2025 года на этапе строительства в Ростовской области находилось порядка 333 многоквартирных домов на 97 тыс. квартир, общей площадью около 4,49 млн кв. м., что на 23,6% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ДОМОСТРОЙДОН.РУ со ссылкой на данные Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ).

Самый большой объем строящегося жилья отмечен в Ростов-на-Дону – около 73%, за ним идет Аксайский район – это 15,8%, на третьем и четвертом местах находятся Новочеркасск (1,9%) и Таганрог (0,7%) соответственно.

До конца 2025 года в регионе планируется ввести 809,8 тыс. кв. м. жилья, что соответствует 18% от объема всего возводимого жилья.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в 2025 году в регионе застройщики намерены ввести жилья больше, чем в прошлом году.

По итогам 2024 года ввели в эксплуатацию более 2,95 млн кв. м жилья, что соответствует уровню 2023 года. В Ростове-на-Дону было введено 820 тыс. кв. м многоквартирного жилья.

Наталья Белоштейн