Ростовская область замкнула топ-10 по числу инвестпроектов по переработке ТКО

В рейтинге субъектов Российской Федерации по числу инвестиционных проектов в области переработки отходов в 2025 году Ростовская область заняла десятое место с долей 2,2%. Об этом сообщил РБК Ростов со ссылкой на данные пресс-службы торговой площадки «ТендерПро».

Фото: минприроды Ульяновской области

В ЮФО чаще всего компании строят объекты по переработке вторсырья и отводов (62%), а также мусора (38%). В подобные проекты 64% компаний инвестировали порядка 500 млн руб., а 36% компаний — более 1 млрд руб.

В десятку лидеров по инвестиционным проектам в России вошли не только Ростовская область, но и Москва с Московской областью (5% от общего объёма инвестиций в стране), Нижегородская область (3,4%), Красноярский край (3,1%), Краснодарский край (3%), Татарстан (2,9%), Новосибирская область (2,8%), Бурятия (2,7%), Свердловская область (2,6%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (2,4%).

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в 2028 году планируется ввести в эксплуатацию Красносулинский и Миллеровский межмуниципальные экологические отходоперерабатывающие комплексы.

Наталья Белоштейн