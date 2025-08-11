Ростовская область увеличила расходы на соцподдержку на 2,6 млрд рублей

Ростовская область ввела пять новых мер социальной поддержки семей с детьми и потратила на соцпомощь в первом полугодии 2025 года 27,5 млрд руб. Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Дона.

По информации ведомства, три меры реализует минтруда региона: выплата 300 тыс. руб. при рождении третьего ребенка в молодой семье, создание пунктов проката вещей для новорожденных и компенсация 50% стоимости получения высшего и среднего образования для одного из детей в многодетной семье.

«Сегодня этими мерами уже воспользовались 1,3 тыс. донских семей. Работа по расширению мер поддержки в рамках национального проекта будет продолжена»,— отметила министр труда и социального развития региона Ирина Шувалова.

На соцподдержку направлено 52,5% от запланированного годового бюджета. Расходы выросли на 2,6 млрд руб. по сравнению с первым полугодием 2024 года.

В сфере социального обслуживания помощь получили 83 тыс. человек, услугами долговременного ухода воспользовались 1,5 тыс. жителей пилотных территорий. Социальное такси охватило 8,5 тыс. человек, мобильные бригады — 47 тыс. человек.

«Отдельное внимание уделяется поддержке участников СВО и их семей: минтруд региона предоставляет им 14 видов помощи»,— подчеркнула министр.

Валентина Любашенко