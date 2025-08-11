Военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор желавшему вступить в терсообщество

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Кириллу Солонову, которого подозревали по ч. 2 ст. 205.4, ч. 2 ст. 205.5 (участие в террористическом сообществе), ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

В ноябре 2022 года житель Новошахтинска отправил анкету в «Русский добровольческий корпус» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ), желая вступить в него. В 2023 году Солонов нашел в сети информацию о поджоге отдела полиции в Новошахтинске и сообщил представителям террористической организации, что совершил лично совершил преступление. Подсудимый также выходил на контакт с представителями «РДК» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ) и подтвердил готовность продолжить участие в организации, применяя знания и умения, полученные в период прохождения военной службы по призыву, а также передал анкетные данные.

Вину Солонов признал полностью. Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном военном суде.

Константин Соловьев