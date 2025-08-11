Поезд «Таганрог-Симферополь» усилен четырьмя купе до 17 сентября

«Гранд Сервис Экспресс» включила в состав поезда «Таврия» на маршруте Таганрог — Симферополь четыре купейных и один плацкартный вагон на период с десятого августа по середину сентября. Об усилении состава поезда № 483/484 сообщила пресс-служба компании в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно опубликованной информации, четыре купейных вагона добавлены к составу, отправляющемуся из Симферополя, с 10 августа по 17 сентября. В обратном направлении из Таганрога дополнительные купе будут курсировать с 11 августа по 18 сентября.

Плацкартный вагон включен в расписание двумя периодами: с 12 по 26 августа и с 3 по 17 сентября из Симферополя, а также с 13 по 27 августа и с 4 по 18 сентября из Таганрога.

Пассажирский состав «Таврия» курсирует через день и проходит через Ростов-на-Дону. Отправление из Таганрога происходит в 10:55 с остановкой на станции Первомайская в Ростове (11:59 — 12:33). Прибытие в Симферополь на следующие сутки в 6:00.

В обратном направлении поезд покидает Симферополь в 13:30. На следующий день он останавливается на станции Ростов-Главный (пригородный вокзал) с 04:35 до 05:04 и прибывает в Таганрог в 6:15.

Валентина Любашенко