Главные новости за 11 августа. Сочи

В Сириусе приостанавливают работу рынка «Казачий», где, по версии следствия, торговали суррогатной чачей, от которой умерли десять человек. Арендатор торговой площадки самостоятельно принял решение о закрытии рынка.

Новым директором департамента реализации проектов комплексного развития Сочи стал Александр Афонин. На этом посту Александр Афонин сменил Алину Головчанскую, которая возглавляла департамент с марта 2025 года.

Антона Летова назначили директором ФКУ Упрдор «Черноморье», отвечающего за содержание и развитие 11 федеральных трасс Краснодарского края и Республики Адыгеи. С 19 августа 2024 года Антон Летов официально возглавлял ФКУ «Управление автомобильной магистрали Ордена Ленина "Москва — Санкт-Петербург" Федерального дорожного агентства».

Жительница Уфы скончалась 10 августа после отравления метанолом, предварительно, из чачи, купленной на рынке в Сириусе. На 8 августа ее состояние врачи оценивали как крайне тяжелое, лабораторно подтвердив отравление метанолом.

На заседании антитеррористической комиссии в Сочи обсудили единый алгоритм действий при чрезвычайных ситуациях. Участники совещания отметили, что готовность к предотвращению и ликвидации возможных ЧС в городе остается на высоком уровне.

Министерство образования и науки Краснодарского края передало сочинским школам три новых автобуса для перевозки детей. Все машины рассчитаны на 35 мест и оборудованы современными системами безопасности, тахографами и навигацией.