В Сочи обновили парк школьного транспорта

Министерство образования и науки Краснодарского края передало сочинским школам три новых автобуса для перевозки детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Все машины рассчитаны на 35 мест и оборудованы современными системами безопасности, тахографами и навигацией. Водители отметили достоинства новой модели, уточнили в мэрии курорта.

Начальник управления по образованию и науке администрации Сочи Ольга Медведева сообщила, что сейчас в Сочи в подвозе к месту учебы нуждаются более 5 тыс. школьников. Она отметила, что парк школьных автобусов постоянно обновляется, а автобусы ремонтируются по мере необходимости. Также она добавила, что совместно с сотрудниками ГИБДД и департаментом транспорта они обследуют школьные маршруты дважды в год. Госпожа Медведева выразила благодарность администрации Краснодарского края за поддержку и сообщила, что новые автобусы планируется использовать для подвоза учеников школ 20, 82 и 100.

Кроме того, было сказано, что обновление парка школьного транспорта проходит в 16 муниципалитетах Краснодарского края по инициативе губернатора региона Вениамина Кондратьева. В общей сложности учебные заведения получили 29 новых автобусов, и до завершения года в крае планируется передать еще 35 машин.

За прошедшие пять лет школы края получили 459 новых автобусов.

Мария Удовик