В Сочи заявили о сохранении высокой готовности к чрезвычайным ситуациям

На заседании антитеррористической комиссии в Сочи обсудили единый алгоритм действий при чрезвычайных ситуациях. Участники совещания отметили, что готовность к предотвращению и ликвидации возможных ЧС в городе остается на высоком уровне, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Основными темами стали обеспечение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, порядок оповещения оперативных служб, организаций и населения, а также готовность сил к ликвидации последствий ЧС на объектах жизнеобеспечения.

Заместитель главы города Вадим Снегирев отметил, что обстановка в Сочи стабильная и контролируемая, а готовность к реагированию на возможные угрозы остается высокой. Он подчеркнул, что совместно с силовыми структурами и правоохранительными органами администрация регулярно проводит совещания по вопросам защиты населения и инфраструктуры, особенно в высокий сезон. Ведется подготовка временных укрытий, обследовано около 1,5 тыс. подвалов и заглубленных помещений, из которых более 1 тыс. признаны пригодными.

По словам господина Снегирева, население и туристы получают оперативную информацию о возможных угрозах через СМС-оповещения, официальные страницы администрации в социальных сетях, СМИ, управляющие компании и на встречах ТОС. В случае подтвержденной опасности применяется городская система звукового оповещения — сирена, сигнал которой означает необходимость укрыться в помещении без остекления.

В Сочи действует единая дежурно-диспетчерская служба, информирующая о потенциальной угрозе атак беспилотников, катеров и ракетного вооружения. Жителям и гостям города рекомендуется соблюдать спокойствие и правила безопасности, а также пользоваться официальным приложением МЧС России для получения информации.

Службы напоминают, что при срабатывании сирены необходимо отойти от окон, спуститься в укрытие или воспользоваться подземными помещениями, паркингами или переходами. При обнаружении подозрительных предметов следует удалиться на безопасное расстояние, не трогать их и сообщить о находке по номеру 112. Особо подчеркивается, что публикация фото- и видеоматериалов с места ЧС может представлять угрозу безопасности и повлечь уголовную ответственность.

Мария Удовик