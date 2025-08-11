Новым директором ФКУ Упрдор «Черноморье» стал Антон Летов

Антона Летова назначили директором ФКУ Упрдор «Черноморье», отвечающего за содержание и развитие 11 федеральных трасс Краснодарского края и Республики Адыгеи. Обновленная информация появилась на официальном сайте 11 августа.

Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»

С 19 августа 2024 года Антон Летов официально возглавлял ФКУ «Управление автомобильной магистрали Ордена Ленина "Москва — Санкт-Петербург" Федерального дорожного агентства». Организация зарегистрирована 21 декабря 1994 года и базируется в Великом Новгороде.

ФКУ Упрдор «Черноморье» отвечает за эксплуатацию и развитие федеральных автомобильных дорог в южной части России, включая ключевые направления в Краснодарском крае и курортных зонах черноморского побережья. Смена руководства в организации совпала с высоким курортным сезоном, когда дорожная инфраструктура региона традиционно испытывает повышенную нагрузку.

Мария Удовик