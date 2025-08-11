Отравившаяся сочинской чачей уфимка скончалась в больнице

Жительница Уфы скончалась 10 августа после отравления метанолом, предварительно, из чачи, купленной на рынке в Сириусе. Об этом сообщает «РБК Уфа» со ссылкой на министерство здравоохранения Башкортостана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Пострадавшая проходила лечение в Уфе. На 8 августа ее состояние врачи оценивали как крайне тяжелое, лабораторно подтвердив отравление метанолом.

В среду, 6 августа, на федеральной территории Сириус задержали двух жительниц, подозреваемых в причастности к отравлению граждан домашним алкоголем.

Представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что три человека попали в больницу после употребления домашнего алкоголя в Сириусе и вскоре скончались. Госпожа Волк добавила, что число жертв может увеличиться, в том числе среди туристов из других регионов России.

Суд в Адлере заключил под стражу до 4 октября 2025 года двух женщин, 30 и 71 года, которые продавали опасный алкоголь. По данным следствия, они знали, что этот алкоголь был изготовлен кустарным способом и не безопасен для здоровья.

По предварительным данным, из-за отравления алкоголем, проданным на рынке «Казачий» в Сириусе, скончались не менее десяти человек.

Мария Удовик