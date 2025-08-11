Арендатор прикрыл базар

В Сириусе приостанавливают работу рынка «Казачий», где, по версии следствия, торговали суррогатной чачей, от которой умерли десять человек. Арендатор торговой площадки самостоятельно принял решение о закрытии рынка, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе администрации федеральной территории Сириус. Его имя не уточняется.

6 августа в Сириусе задержали двух местных жительниц (одной из них 30 лет, второй 71 год), подозреваемых в причастности к отравлению граждан суррогатным алкоголем. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (продажа некачественной продукции, приведшая к гибели двух и более человек). Задержанная пенсионерка известна в округе как владелица торговой точки по продаже «домашнего вина» и «чачи». Следствие считает, что фигуранткам было известно о возможной опасности реализуемой продукции.

Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в результате употребления домашней алкогольной продукции с рынка в Сириусе три человека поступили в больницу с признаками токсического воздействия и вскоре скончались. По ее словам, жертв может быть больше, в том числе среди туристов из других регионов России. 7 августа представитель Следственного комитета сообщил, что «от отравления алкоголем, проданным обвиняемыми, погибли не менее 10 человек».

В этот же день Адлерский районный суд Сочи заключил подозреваемых под стражу на срок 1 месяц 30 дней, до 4 октября этого года.

Сегодня стало известно, что среди пострадавших — жительница Уфы, которая скончалась в больнице 10 августа после интоксикации метанолом. Об этом сообщил «РБК Уфа» со ссылкой на министерство здравоохранения Республики Башкортостан.

Мария Удовик