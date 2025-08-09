Главные новости за 9 августа. Кубань, Крым, Адыгея

США и Россия ведут переговоры о возможном «соглашении о территориях», в рамках которого Крым и весь восточный Донбасс могут перейти под контроль РФ.

Кубань подверглась массированной атаке БПЛА вторые сутки подряд. В течение дня фрагменты дронов нашли в нескольких районах края — Красноармейском, Крымском, Славянском и Северском.

Жительница Славянска-на-Кубани пострадала из-за падения обломков беспилотника. На место происшествия оперативно прибыли медики.

Авиакомпания «Аэрофлот» внесла изменения в расписание и отменила часть рейсов в связи с временными ограничениями на полеты в аэропортах Сочи и Геленджика 8 и 9 августа.

Краснодарцы вторые сутки жалуются на отсутствие мобильного интернета из-за угрозы атаки БПЛА.

В поселке Российском на улице 2-я Тверская произошел хлопок в многоэтажке, в результате чего молодой человек 2005 года рождения получил ожоги и был госпитализирован.

МЧС России увеличивает группировку сил и средств, задействованных в тушении пожара в Крыму.

Торговую точку на «Казачьем рынке» в Сириусе, где продавали самодельную чачу, закрыли после отравления минимум десяти человек.

Полиция проводит проверку по факту отказа в заселении нескольких групп детей-спортсменов из Краснодара в детский лагерь в поселке Ольгинка Туапсинского района.