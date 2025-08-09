В Сириусе закрыли точку торговли чачей после массового отравления

Торговую точку на «Казачьем рынке» в Сириусе, где продавали самодельную чачу, закрыли после отравления минимум десяти человек. Об этом сообщает «РИА Новости».

Ранее Адлерский районный суд Сочи арестовал двух продавщиц — 30-летнюю и 71-летнюю жительниц города — на два месяца.

Прилавки в месте торговли нелегальным алкоголем полностью накрыли полотном. Остальные торговые точки и сам рынок продолжают работать в обычном режиме, обстановка на территории спокойная.

Продавцы соседних точек рассказали, что спиртное на рынке торговали только задержанные. Им якобы неизвестно, кто и каким образом изготавливал самодельную чачу.

«Не понимаю, почему они продавали этот алкоголь, и непонятно кто его делал. Есть специальные магазины, где можно это купить, рядом с рынком. Очень жаль Этери, к ней приехала ее внучка помогать на рынке, обеих жаль»,— рассказала одна из продавщиц.

Торговцы подчеркнули, что никто из них не решался заниматься нелегальной продажей спиртного, поскольку у каждого достаточно большой ассортимент товаров на прилавках.

Дело возбуждено по статье об оказании небезопасных услуг.

Анна Гречко