«Аэрофлот» отменил рейсы в Сочи и Геленджик из-за ограничений на полеты

Авиакомпания «Аэрофлот» внесла изменения в расписание и отменила часть рейсов в связи с временными ограничениями на полёты в аэропортах Сочи и Геленджика 8 и 9 августа. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В Telegram-канале авиакомпания уточнила, что пассажирам предложат возврат билетов или перебронирование на другие даты. Ограничения затронули как вылеты, так и прилеты в указанные аэропорты.

В Сочи запрет на взлет и посадку вводился дважды 8 августа. К утру 9 августа в аэропорту задержали 35 рейсов.

Анна Гречко