Кубань подвергается массированной атаке БПЛА вторые сутки подряд

За двое суток системы противовоздушной обороны уничтожили 27 беспилотников над Краснодарским краем и еще 32 дрона над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Фото: Дарья Васенина, Коммерсантъ

Вчера, 8 августа, дежурные средства ПВО сбили 22 дрона над территорией Кубани, а ночью — еще пять. Главы городов и районов регулярно докладывают о ситуации. В Крымском районе звучат сирены.

Фрагменты БПЛА упали на придомовые участки в поселке Совхозном Славянского района. В Славянске-на-Кубани обломки попали на крышу летней кухни, во двор дома и на одну из улиц. Также повреждено окно в школе № 12.

В Красноармейском районе фрагменты упали в поле у поселка Приречье. В селе Фадеево Крымского района незначительно пострадали три домовладения — осколками разбиты окна, повреждены кровля и забор. Также пострадала линия электропередачи.

На всех участках работают экстренные и специальные службы. Пострадавших нет. Главы муниципалитетов получили поручение оперативно оценить ущерб и оказать необходимую помощь.

«Подавляющее большинство БПЛА уничтожаются еще на подлетах к поселениям, обломки падают в полях, не нанося повреждений инфраструктуре и жителям. Спасибо нашим военным за профессиональную работу»,— заявил господин Кондратьев.

Анна Гречко