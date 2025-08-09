Bloomberg: США и Россия обсуждают соглашение с передачей Крыма РФ

США и Россия ведут переговоры о возможном «соглашении о территориях», в рамках которого Крым и весь восточный Донбасс могут перейти под контроль РФ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По данным агентства, российская сторона требует от Украины вывода войск с территорий Луганской и Донецкой областей. В обмен Москва может пообещать прекратить наступление в Херсонской и Запорожской областях. Проект документа якобы готовят к потенциальной встрече президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа.

Собеседники Bloomberg уточнили, что условия сделки пока не согласованы и могут измениться. Агентство отмечает, что соглашение нацелено на заморозку военного конфликта и создание условий для мирного урегулирования.

Представители Украины, России и США не дали комментариев по теме.

Анна Гречко