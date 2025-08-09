Жительница Славянска-на-Кубани пострадала из-за падения обломков БПЛА

Глава Славянского района Роман Синяговский доложил, что в результате отражения утренней атаки БПЛА в Славянске-на-Кубани пострадала местная жительница. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Обломки беспилотника упали на перекрестке улиц Школьной и Проточной, где находилась пострадавшая, сидевшая в легковом автомобиле. На место происшествия оперативно прибыли медики, которые оказали женщине необходимую помощь.

Ранение оказалось незначительным, жительница отказалась от госпитализации.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что за двое суток системы противовоздушной обороны уничтожили 27 беспилотников над Краснодарским краем и еще 32 дрона над акваториями Черного и Азовского морей.

На территории Славянского района Краснодарского края 9 и 10 августа отменили все общественно-массовые мероприятия из-за угрозы атак беспилотных летательных аппаратов.

Анна Гречко