Полиция расследует отказ в заселении детей-спортсменов в лагерь в Туапсе

Полиция проводит проверку по факту отказа в заселении нескольких групп детей-спортсменов из Краснодара в детский лагерь в поселке Ольгинка Туапсинского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации из соцсетей, около 60 семей остались без отдыха. Причиной послужило якобы отсутствие оплаты путевок, приобретенных через туроператора.

Генеральный директор агентства, собиравшего оплату, на связь не выходит. Часть детей уже возвращается домой.

Заявления зарегистрированы в ОМВД России по Туапсинскому району. На месте работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

Анна Гречко