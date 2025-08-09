В Краснодаре молодой человек получил ожоги после хлопка в жилом доме

В поселке Российском на улице 2-я Тверская произошел хлопок в многоэтажке, в результате чего молодой человек 2005 года рождения получил ожоги и был госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По информации ЕДДС Краснодара, на шестом этаже дома от взрыва вылетело окно с рамой. Дом не газифицирован, возгорания и задымления не зафиксировано.

Ситуация находится под контролем экстренных служб.

Анна Гречко