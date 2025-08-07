Главные новости за 7 августа. Новороссийск

В Новороссийске задержан местный житель, подозреваемый в публичном оправдании терроризма и призывах к террористической деятельности.

В Геленджике изъяли более 160 литров самогона.

В Арбитражном суде Краснодарского края началось рассмотрение иска к владельцам танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпевших крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года. Первоначальные требования в 545,9 млн руб. увеличены до 647,4 млн руб.

С начала 2025 года интеллектуальная система видеонаблюдения «Страж» выявила более 13 тысяч административных нарушений через 62 интеллектуальные системы видеонаблюдения.

Аэропорт Геленджика планирует нарастить количество ежедневных рейсов до семи. С момента возобновления работы с 18 июля по 6 августа воздушная гавань уже приняла 39 рейсов и обслужила порядка 11,3 тыс. пассажиров.

Новороссийская таможня разоблачила схему с фирмами-однодневками