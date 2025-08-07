Аэропорт Геленджика увеличит число рейсов до 7 в день

Аэропорт Геленджика планирует нарастить количество ежедневных рейсов до семи. С момента возобновления работы с 18 июля по 6 августа воздушная гавань уже приняла 39 рейсов и обслужила порядка 11,3 тыс. пассажиров, сообщили РБК Краснодар в пресс-службе воздушной гавани.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сейчас аэропорт обслуживает рейсы из Санкт-Петербурга, Казани и Екатеринбурга, а до 10 августа ожидается первый рейс из Новороссийска.

Воздушная гавань возобновила работу 18 июля 2025 года после более чем трехлетнего перерыва - с 24 февраля 2022 года аэропорт был закрыт из-за ограничений, введенных Росавиацией. Первым рейсом стал рейс «Аэрофлота» из Москвы.

Пассажиров обслуживают в новом терминале, открытом в феврале 2022 года. Его пропускная способность составляет 900 человек в час, а годовой пассажиропоток может достигать 1 млн человек.