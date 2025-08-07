Мэрия Анапы увеличила сумму иска по делу о крушении танкеров до 647 млн рублей

В Арбитражном суде Краснодарского края началось рассмотрение иска к владельцам танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпевших крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года. Первоначальные требования в 545,9 млн руб. увеличены до 647,4 млн руб. из-за продолжающихся работ по ликвидации последствий аварии, сообщает ТАСС.

В качестве ответчиков выступают компании «Каматрансойл» (судовладелец «Волгонефть-212»), «Кама шиппинг» (фрахтователь) и «Волгатранснефть» (судовладелец «Волгонефть-239»). В ходе процесса администрация Анапы также потребовала привлечь к делу дополнительные организации, включая страховые компании и профильные ведомства.

Напомним, что в результате крушения танкеров, перевозивших около 9,2 тыс. т мазута, произошел разлив нефтепродуктов. К настоящему моменту водолазы МЧС уже обследовали 3,6 тыс. кв. м морского дна и собрали более 228 т загрязненных отходов. Работы по очистке акватории и побережья продолжаются.

Следующее заседание суда по данному делу состоится 14 августа.