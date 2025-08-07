В Геленджике изъяли более 160 литров самогона

В селе Кабардинка (Геленджик) участковый задержал жителя Абхазии, который торговал алкоголем собственного производства. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ

55-летний мужчина продавал самодельные вино, чачу и коньяк прямо из своего автомобиля Ford. Правоохранители изъяли у него 161 литр спиртного, которое отправили на экспертизу. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Сириусе полиция задержала двух женщин, подозреваемых в продаже некачественного алкоголя, приведшего к отравлению. Они торговали на рынке «Казачий» подделками под домашнее вино и чачу.