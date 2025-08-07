Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Новороссийске мужчину арестовали за оправдание терроризма

В Новороссийске задержан местный житель, подозреваемый в публичном оправдании терроризма и призывах к террористической деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Краснодарскому краю.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По данным ведомства, мужчина 1998 года рождения размещал в мессенджере материалы, оправдывающие терроризм, в том числе деятельность украинских военизированных формирований и националистических организаций, запрещённых в России.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма). Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Саркис Айвазян

Новости компаний Все